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Çayırhan maden ocağında göçük! 2'si ağır 13 işçi yaralı

Maden ocağında göçük! Çok sayıda yaralı var

Beypazarı'nda Maden Göçüğü: 13 İşçi Yaralandı

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Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki bir kömür madeninde meydana gelen göçükte 1'i ağır olmak üzere 13 işçi yaralandı. Olay sırasında maden ocağında toplam 29 işçi bulunuyordu. Yaralı işçiler hastaneye kaldırıldı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte 1'i ağır 13 işçi yaralandı.

Hırkatepe Mahallesi'ndeki kömür madeninde sabaha karşı üretim makinelerinin olduğu bölümde göçük meydana geldi.

Bu sırada makinelerin yakınında çalışan işçilerden 13'ü basınç etkisiyle yaralandı.

Yaralılar, Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanan işçilerden 2'si Ankara'ya sevk edildi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beypazarı ilçesine bağlı Hırkatepe Mahallesi'ndeki bir maden ocağında meydana gelen kazada 1'i ağır 13 işçinin yaralandığını bildirdi.

Şahin, olay sırasında maden ocağında 29 işçinin bulunduğunu, bunlardan 13'ünün yaralandığını ifade ederek, "Yaralılardan 2'si Ankara'ya sevk edildi, 11'i Beypazarı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı." dedi.

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Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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