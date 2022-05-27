Beypazarı'nda lise öğrencilerinden "Isıtıcılı manyetik karıştırıcı" - Haberler

Beypazarı Fatih mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencileri Hasan Ali ve Enes Güzey kardeşler, "Isıtıcılı manyetik karıştırıcı" geliştirdi.

İkiz kardeşler, cihazı okul harçlıklarından biriktirdikleri 300 lira ile yapmayı başardı.

Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nuri Caner, tüm öğrencileri desteklediklerini söyledi.

Okul atölyelerinde çalışan öğrencilere her zaman maddi ve manevi destek verildiğini dile getiren Caner, "Öğrencilerimize bundan sonra da yapacakları her türlü çalışmada yardımcı olacağız. Öğrencilerimizi kutluyor, başarılarının devamın diliyorum." dedi.

Kimya öğretmeni Betül Uysal da öğrencilerinin yaptıkları çalışma ile gururlandıklarını belirterek, "Cihazı okul laboratuvarına cüzi bir rakam karşılığında teslim etmeleri, takdire şayandır. Cihazı laboratuvarda kullanmaya başladık." ifadesini kullandı.