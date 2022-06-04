Beypazarı'nda LGS sınavı öncesi gerekli önlemler alındı - Haberler

Beypazarı'nda LGS sınavı öncesi gerekli önlemler alındı Yarın yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesinde Beypazarı ilçesinde okulların çevresinde gerekli önlemlerin alındığı bildirildi. Yarın yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesinde Beypazarı ilçesinde okulların çevresinde gerekli önlemlerin alındığı bildirildi. Beypazarı Emniyet Müdürü Metin Demirci, ilçede sınav yapılacak okulların yol güzergahı ile çevrelerinde tüm önlemleri aldıklarını söyledi. Sınav yapılacak okul çevrelerinde sürücülere gereksiz yere klakson çalmamaları ve gürültü yapmamaları uyarısında bulunan Demirci, ilçe genelinde sınava 3 okulda 650 öğrencinin gireceğini kaydetti. AA / Yaşar Tonbak - Güncel Metin Demirci Beypazarı LGS Güncel Haberler

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