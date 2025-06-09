Beypazarı'nda Kurban Bayramı Yoğunluğu

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Tarihi mekanları ve konaklarıyla ünlü ilçe, bayramın dördüncü gününde de ziyaretçilerini ağırladı.

İlçenin önemli uğrak noktalarından kaya mağaralarıyla öne çıkan İnözü Vadisi, Hıdırlık Tepesi ve cam teras yoğunluğun en fazla olduğu mekanlar oldu.

İlçe girişinde de trafik yoğunluğu yaşandı.

Ziyaretçilerden Hasan Kaya, Beypazarı'nı daha önce televizyonda izlediğini, gezmenin bugüne nasip olduğunu söyledi.