Beypazarı'nda Kurban Bayramı Yoğunluğu
Ankara'nın Beypazarı ilçesi, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla ziyaretçi akınına uğradı. Tarihi mekanları ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken ilçe, bayramın dördüncü gününde de yoğun bir ilgiyle karşılandı.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.
Tarihi mekanları ve konaklarıyla ünlü ilçe, bayramın dördüncü gününde de ziyaretçilerini ağırladı.
İlçenin önemli uğrak noktalarından kaya mağaralarıyla öne çıkan İnözü Vadisi, Hıdırlık Tepesi ve cam teras yoğunluğun en fazla olduğu mekanlar oldu.
İlçe girişinde de trafik yoğunluğu yaşandı.
Ziyaretçilerden Hasan Kaya, Beypazarı'nı daha önce televizyonda izlediğini, gezmenin bugüne nasip olduğunu söyledi.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel