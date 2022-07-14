Beypazarı'nda Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi yoğunluğu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beypazarı'nda Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi yoğunluğu

AA - Yaşar Tonbak - Güncel
Beypazarı'nda Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi yoğunluğu

Başkentin tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı'nda 9 günlük Kurban Bayramı tatili dolayısıyla hareketlilik yaşanıyor.

Başkentin tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı'nda 9 günlük Kurban Bayramı tatili dolayısıyla hareketlilik yaşanıyor.

Türkiye'nin farklı illerinden ziyaretçilerini ağırlayan Beypazarı'nın konuklarından biri de oyuncu Ahmet Yavuz Sepetçi oldu.

İlçeyi gezen Sepetçi, hayranlarıyla fotoğraf çektirdi. Sanatçı, yakınları ve çocuklarıyla Beypazarı'na gelerek gezdiklerini ve alışveriş yaptıklarını söyledi.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title