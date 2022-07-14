Beypazarı'nda Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi yoğunluğu
AA - Yaşar Tonbak - Güncel
Başkentin tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı'nda 9 günlük Kurban Bayramı tatili dolayısıyla hareketlilik yaşanıyor.
Başkentin tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı'nda 9 günlük Kurban Bayramı tatili dolayısıyla hareketlilik yaşanıyor.
Türkiye'nin farklı illerinden ziyaretçilerini ağırlayan Beypazarı'nın konuklarından biri de oyuncu Ahmet Yavuz Sepetçi oldu.
İlçeyi gezen Sepetçi, hayranlarıyla fotoğraf çektirdi. Sanatçı, yakınları ve çocuklarıyla Beypazarı'na gelerek gezdiklerini ve alışveriş yaptıklarını söyledi.
AA / Yaşar Tonbak - Güncel