Beypazarı'nda Kovalamaca Sonrası Uyuşturucu Ele Geçirildi
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan araç kovalamacası sonucu durduruldu. Araçta yapılan aramada bir miktar esrar bulundu, 3 şüpheliden biri tutuklandı.
Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen araç, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.
Kovalamaca sonucu Kabaca köyü mevkisinde durdurulan araçta yapılan aramada, bir miktar esrar ele geçirildi. Araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden biri tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel