Beypazarı'nda Kök Boyayla Hazırlanan El Yapımı Kilimler İlgi Görüyor
Beypazarı Halk Eğitimi Merkezindeki atölyede, kursiyerler tarafından kök boyayla renklendirilmiş yün iplerden dokunan çift yönlü kilimler, vatandaşların dikkatini çekiyor. Merkez Müdürü Atilla Sevimli, kilimlerin el emeğiyle üretildiğini ve 20 günde bir metrekaresinin dokunduğunu belirtti.
Beypazarı Halk Eğitimi Merkezinde kök boyayla renklendirilen kilimler hazırlanıyor.
Merkezdeki atölyede kursiyerlerin kök boyayla renklendirdiği yün iplerden kilim dokunuyor.
Çift yönlü kullanılabilen kilimler, vatandaşlardan ilgi görüyor.
Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Atilla Sevimli, kilimlerin el emeğiyle hazırlandığını söyledi.
Kilimlerin metrekaresinin yaklaşık 20 günde dokunduğunu belirten Sevimli, ürünlerin ütülendikten sonra alıcıya teslim edildiğini anlattı.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel