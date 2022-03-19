Beypazarı'nda "Kitap ve Kültür Günleri" başlıyor - Haberler

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Beypazarı'nda "Kitap ve Kültür Günleri" başlıyor

AA - Yaşar Tonbak - Güncel
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Beypazarı'nda

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde belediyenin düzenleyeceği 2. Kitap ve Kültür Günleri etkinliğinin pazartesi günü Suluhan Kervansarayı'nda başlayacağı bildirildi.

BEYPAZARI, ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde belediyenin düzenleyeceği 2. Kitap ve Kültür Günleri etkinliğinin pazartesi günü Suluhan Kervansarayı'nda başlayacağı bildirildi.

Beypazarı Belediyesinden yapılan açıklamada, Kültür Günleri'nin etkinlikler, kültürel programlar ve yazar okur buluşmalarıyla 27 Mart'a kadar süreceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kültür Müdürü Zafer Poyraz, belediye olarak titiz bir şekilde hazırlandıklarını anlattı.

Kitap ve Kültür Günleri'nin Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır yapılamadığına değinen Poyraz, "Kültür günlerimize ve kitap fuarımıza çok önlü yazarlarımız katılarak kitaplarını imzalayacak. Açılışla birlikte, ilçe genelindeki salonlarda da kültür etkinlileri ve yazar söyleşileri olacak. Devlet Tiyatroları oyuncuları çeşitli oyunlar sergileyecek. Güzel bir etkinlik olacak." ifadelerini kullandı.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Beypazarı, Pazartesi, Ankara, Kitap, Güncel, Haberler

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