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Beypazarı'nda Kış Lastiği Denetimleri Sıklaştırıldı

4 Aralık 2023 13:59 Son Güncelleme: 14:00 Abone Ol

Beypazarı'nda jandarma ekipleri, sürücülere yönelik kış lastiği denetimlerini artırdı. Denetimlerde kış lastiğine geçmemiş ticari araç sürücülerine cezai işlem uygulandı ve sürücüler bilgilendirildi. Ayrıca, araç kullanımı ve emniyet kemeri takma konusunda da bilgilendirme yapıldı.