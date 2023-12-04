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Beypazarı'nda Kış Lastiği Denetimleri Sıklaştırıldı

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Beypazarı'nda jandarma ekipleri, sürücülere yönelik kış lastiği denetimlerini artırdı. Denetimlerde kış lastiğine geçmemiş ticari araç sürücülerine cezai işlem uygulandı ve sürücüler bilgilendirildi. Ayrıca, araç kullanımı ve emniyet kemeri takma konusunda da bilgilendirme yapıldı.

Beypazarı'nda jandarma ekipleri sürücülere yönelik kış lastiği denetimlerini sıklaştırdı.

İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ve asayiş ekiplerince kış lastiği denetimi yapıldı. Denetimlerde kış lastiğine geçmemiş ticari araç sürücülerine cezai işlem uygulandı. Sürücüler, denetimler kapsamında kış lastiği konusunda bilgilendirildi.

Jandarma ekipleri denetimlerde, sürücüleri ayrıca dikkatli araç kullanmaları ve emniyet kemeri takmaları konusunda da bilgilendirdi.

Ekipler, yol uygulamasında aranan şahıslara yönelik de çalışma yürüttü.

Kaynak: AA / Güncel

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