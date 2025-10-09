Haberler

Beypazarı'nda Kaybolan 544 Küçükbaş Hayvan Dron ile Bulundu

Beypazarı'nda Kaybolan 544 Küçükbaş Hayvan Dron ile Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde besicinin kaybolan 544 küçükbaşı, jandarma ekiplerinin dron destekli aramasıyla bulundu. Jandarma, sis nedeniyle kaybolan sürüyü 6 farklı noktada tespit etti ve hayvanları sahibine teslim etti.

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde besicinin kaybolan 544 küçükbaşı, jandarma ekiplerinin dron destekli yaptığı aramada bulundu.

İlçeye bağlı Üreğil Mahallesi'nde besicilik yapan Ahmet Can Demir, dün akşam otlatmak için meraya çıkardığı sürüsünü sis nedeniyle kaybetti. Sürüye ulaşamayan Demir, jandarmayı arayarak yardım istedi. Havanın aydınlanmasının ardından dron ile arazide arama yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 farklı noktaya dağılmış haldeki sürüyü tespit etti. Tamamı bulunan 544 hayvan, sahibine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi

Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi! İşte planın ilk 2 aşaması
Sosyete bu iddiayı konuşuyor! Yasemin Ergene'den boşanma sonrası yeni aşk hamlesi

Boşanır boşanmaz sürpriz hamle! Sosyete bu aşkı konuşuyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Clinton bombayı patlattı: Trump askeri harekata hazırlanıyor

Clinton bombayı patlattı: Trump o ülkeye askeri harekat düzenleyecek
Sosyete bu iddiayı konuşuyor! Yasemin Ergene'den boşanma sonrası yeni aşk hamlesi

Boşanır boşanmaz sürpriz hamle! Sosyete bu aşkı konuşuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.