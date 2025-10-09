Haberler

Beypazarı'nda Kaybolan 544 Koyun Dronla Bulundu

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kaybolan 544 koyun, jandarma ekiplerinin dron desteğiyle bulunarak sahibine teslim edildi. Ekipler, çeşitli noktalarda kümelenen koyunları görüntüleyerek başarılı bir arama çalışması gerçekleştirdi.

Üreğil Mahallesi'nde Kemal Demir'e ait 544 koyunun dün kaybolması üzerine Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, karadan ve havadan dron destekli arama çalışması başlattı.

Ekipler, küçükbaş hayvanları ormanlık alanda 6 ayrı noktada kümelenmiş bir şekilde dronla görüntüledi.

Jandarma tarafından toplanan koyunlar, sahibine teslim edildi.

Hayvanların sahibi Kemal Demir, koyunlarının bulunmasındaki gayretlerinden dolayı jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
