Beypazarı'nda köy yollarında kar mücadelesi yapılıyor

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde köy yollarında kar mücadelesi yapılıyor.

Beypazarı çevresi ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle, köylere ulaşımın aksamaması için yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

Sabah erken saatlerden itibaren Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Beypazarı Belediyesi ekiplerinin koordinasyon içinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında, eski beldelerden Kırbaşı Mahallesi başta olmak üzere Yanlızçam, Kargı, Kapullu, Gürsöğüt, Kırşeyhler ve Mahmutlar köy yollarında karla mücadele çalışmaları gerçekleştirildi.

Ayrıca eski beldelerden Karaşar Mahallesi ile bu mahalleye bağlı Köseler, Saray, Dereli, Doğanyurt ve Kirazyanı mahalleleri yollarında da kar temizleme çalışmaları yapılarak yolların ulaşıma açık tutulduğu bildirildi.

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, yaptığı açıklamada, karla mücadele çalışmalarının Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle iş birliği içinde yürütüldüğünü söyledi.

Kasap, ilçeye bağlı tüm köy ve mahallelere ulaşımın sağlandığını belirterek, ani kar yağışlarına karşı ekiplerin teyakkuz halinde bekletildiğini kaydetti.