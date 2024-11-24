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Beypazarı'nda Karla Mücadele Çalışmaları Başarıyla Tamamlandı

Beypazarı'nda Karla Mücadele Çalışmaları Başarıyla Tamamlandı
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından kapanan köy yolları, belediye ve fen işleri ekiplerinin karla mücadele çalışmaları ile ulaşıma açıldı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde dün etkili olan kar yağışının ardından kapanan bazı köy yollarının ulaşıma açıldığı bildirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Beypazarı Müdürlüğü ve Beypazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar yağışının ardından iş makinalarını karla mücadele kapsamında seferber etti.

Eski beldelerden Kırbaşı Mahallesi civarında bulunan başta Yanlızçam Mahallesi olmak üzere 6 mahallenin yolunda kar temizliği yapılarak, köylerin grup yolunun ulaşıma açılması sağlandı.

Ayrıca, "Depelarakası" ve "Dağsalı" olarak tabir edilen bölgelerde bulunan 40 dolayında köy yolunda karla mücadele çalışması başlatılarak, yolların ulaşıma açıldığı ve bazı alanlarda ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Ekipler, yolun ulaşıma açılmasının akabinde, tekrardan kapanmaması için tuzlam çalışması yaptı.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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