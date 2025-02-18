Beypazarı'nda Kar Yağışı Etkili Oldu
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, bazı bölgelerde 10 santimetreye kadar ulaştı. Kar nedeniyle belediye ekipleri yol açma ve kar kürüme çalışmaları başlattı.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Gece saatlerinde başlayan kar, bazı kesimlerde 10 santimetre kalınlığa ulaştı.
Karın etkili olduğu bölgeler beyaza büründü. Belediye ekipleri yol açma ve kar kürüme çalışmaları yürüttü.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel