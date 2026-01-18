Haberler

Beypazarı'nda karla mücadele çalışmaları sürüyor

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası belediye ve karayolları ekipleri, riskli bölgelerde karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bazı yolların karla kaplanması ve buzlanma riski nedeniyle sürücülere dikkat uyarısında bulunuldu.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından belediye ve karayolları ekiplerinin karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kar yağışıyla birlikte bazı bölgelerde yolların karla kaplandığı, hava sıcaklığının sıfır derecelerde seyretmesi nedeniyle buzlanma riskinin arttığı bildirildi. Bu kapsamda Beypazarı–Bolu–Kıbrısçık arasında ulaşımı sağlayan 06-84 kontra kesim nolu karayolunun Ahlatlık, Burgaz ve Kumocağı geçitlerinde sürücülerin dikkatli olmaları istendi.

Karayolları Beypazarı 43. Şube Şefliği ekiplerinin, pazar günü olmasına rağmen riskli bölgelerde tuzlama çalışması yaptığı belirtildi.

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Beypazarı Belediyesi ekiplerinin de yol açma çalışmalarının ardından özellikle yüksek rakımlı ve buzlanma görülen mahalle yollarında tuzlama faaliyetlerini sürdürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
