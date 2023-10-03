Beypazarı'nda kanserde erken teşhisin önemine dikkat çekmek için stant kuruldu

Beypazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü, "Kanserde Erken Teşhis Hayat Kurtarır" sloganıyla cami önlerinde stant açıp bilgilendirme çalışması yaptı.

İlçe merkezindeki cami önlerinde kurulan stantlarda, vatandaşlara ücretsiz kanser taraması hakkında bilgi verilerek broşür dağıtıldı.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Kerem Zeki Fikret, hastalıklar konusunda toplumu bilgilendirmeyi sürdürdüklerini söyledi.

Kanserde erken teşhisin önemini anlatmak için de çalışma yaptıklarını belirten Fikret, "Bugün de çarşı merkezinde camilerin önlerinde stantlar açtık. Ücretsiz kanser taraması için aile hekimlerimiz vatandaşları bekliyor." dedi.