Beypazarı'nda Kan Bağışı Kampanyasına Büyük İlgi

Beypazarı Türk Kızılay Temsilciliğince başlatılan kan bağışı kampanyasına vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Beypazarı Kızılay Temsilciliğince Bankalar Caddesi üzerindeki Atatürk Parkı yanında kan bağış kampanyası sürüyor.

Kızılayın ilçe temsilcisi Serkan Acıerik, vatandaşların kan bağışına gösterdiği ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kampanyayı özellikle 23 Nisan çerçevesinde başlattıklarını anlatan Acıerik, şunları kaydetti:

"Düzenlediğimiz kan bağışı kampanyasına ilgi gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Toplamda 189 ünite kan toplandı. Vatandaşın Kızılayımıza kan vererek destekleri bizleri çok mutlu ediyor. Beypazarımız her zaman olduğu iyilikte yarışıyor. 'Ben sağlıklıyım' diyen 18-65 yaş arası herkes kan verebilir."