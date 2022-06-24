Beypazarı'nda kan bağışçılarına teşekkür belgesi ve madalya verildi

Türk Kızılayı Beypazarı Temsilciliği, kan bağışçılarına teşekkür belgesi ve madalya verdi.

Türk Kızılayı Beypazarı Temsilcisi Yunus Güngör, AA muhabirine,

3 gün süren kan bağışı kampanyasında 196 ünite kan toplandığını söyledi.

Kan bağışında bulunanlara teşekkür eder Güngör, kan bağışında belirli sayılara ulaşan bağışçılara teşekkür belgesi ve madalya verdiklerini belirtti.

Güngör, "25 kez kan bağışında bulunan Seyfettin Tanrıseven'e gümüş madalya, 20 kez kan veren bir kardeşimize de teşekkür belgesi verdik." dedi.

Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla da Türk Kızılayı'nın kurban bağışlarını kabul ettiğini bildiren Güngör, yurt dışından 1700, yurt içinde de 2 bin 700 lira olarak bağışların kabul edildiğini aktardı.