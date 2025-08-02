Beypazarı'nda Kamyon Devriği: 1 Yaralı
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Aracın freninin boşalması nedeniyle virajı alamayan kamyon, sıkışan sürücü Mehmet U.'nun kurtarılmasının ardından hastaneye kaldırıldı.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Mehmet U. idaresindeki 34 EY 694 plakalı kamyon, Kırbaşı Mahallesi'nde aracın freninin boşalması sonucu virajı alamayıp devrildi.
Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sıkıştığı araçtan kurtarılan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Beypazarı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel