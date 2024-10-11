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Beypazarı'nda Kalp Krizi Geçiren Hasta Ambulans Helikopterle Ankara'ya Nakledildi

Beypazarı'nda Kalp Krizi Geçiren Hasta Ambulans Helikopterle Ankara'ya Nakledildi
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Beypazarı'nda kalp krizi geçiren 42 yaşındaki Alparslan Cihan, hastanede yapılan müdahalenin ardından ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.

Beypazarı ilçesinde kalp krizi geçiren 42 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Ankara'ya nakledildi.

Rahatsızlanması sonucu Beypazarı Devlet Hastanesi'ne getirilen Alparslan Cihan'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Cihan, buradaki müdahalenin ardından ambulans helikopterle Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel

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