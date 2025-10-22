Beypazarı'nda Kadınlar İçin Yeni Kurslar Açıldı

Beypazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Beypazarı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Aile Destek Merkezi (ADEM) iş birliğiyle, kadınlara yönelik kursların hayata geçirildiğini bildirdi.

ADEM'de açılan kurslarda, kadınların kişisel gelişimlerini desteklemeyi, mesleki becerilerini artırmayı ve sosyal hayata daha güçlü katılımlarını sağlamayı amaçlayan kurslar, kadınlar tarafından ilgi görüyor.

ADEM Sorumlusu Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Alaattin Biçen, proje kapsamında açılan kurslarda kadınların, üretim, el sanatları, kişisel bakım, çocuk gelişimi, giyim, el emeği ürün tasarımı gibi alanlarda eğitim aldığını belirtti.

Biçen, bu sayede kadınların hem yeni beceriler kazandığını, hem de bu becerileri gelir getirici faaliyetlere dönüştürme imkanı bulduklarını söyledi.

Kurslara katılan kadınların, aynı zamanda dayanışma ve paylaşımın ön planda olduğu sıcak bir sosyal ortamda buluştuklarına değinen Biçen, "Bu yönüyle ADEM bünyesindeki faaliyetleri, sadece meslek edindirme değil, aynı zamanda kadınların sosyal güçlenmesini hedefleyen bir toplumsal dönüşüm hareketi olarak değerlendiriyoruz. Bu tür çalışmaların ilçede kadınların istihdama katılımını ve toplumsal hayattaki etkinliğini artırdığını biliyoruz. İlerleyen dönemlerde farklı alanlarda genişletileceğiz." ifadesini kullandı.