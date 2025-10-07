Haberler

Beypazarı'nda Kaçak Avcılara 580 Bin Lira Ceza

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, kaçak avcılık yapan iki kişiye 580 bin lira ceza kesildi. Jandarma ve Doğa Koruma ekipleri, ihbar üzerine gerçekleştirdikleri operasyonda av malzemelerine el koydu ve geyik etini imha etti.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde iki kaçak avcıya 580 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kayabükü ve Köşebükü mevkilerinde kaçak avlanan iki kişi, ihbar üzerine jandarma ile Beypazarı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerince yakalandı.

Kaçak avcılık yaptığı tespit edilen iki kişiye toplam 580 bin lira ceza kesildi.

Av sırasında kullanılan araca ve diğer malzemelere el koyan ekipler, çantalardaki geyik etini de imha etti.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
Eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Kocabıyık tutuklandı

Sabah gözaltına alınan eski AK Partili vekil tutuklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın deneyimli yıldızını gözden çıkardı

Sergen Yalçın, takımın deneyimli yıldızını gözden çıkardı
Metroya valizle binenlerden ilave ücret alınacak

Metroya valizle binenlerden ek ücret alınacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.