Beypazarı'nda Kaçak Avcılara 580 Bin Lira Ceza
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, kaçak avcılık yapan iki kişiye 580 bin lira ceza kesildi. Jandarma ve Doğa Koruma ekipleri, ihbar üzerine gerçekleştirdikleri operasyonda av malzemelerine el koydu ve geyik etini imha etti.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde iki kaçak avcıya 580 bin lira idari para cezası uygulandı.
Kayabükü ve Köşebükü mevkilerinde kaçak avlanan iki kişi, ihbar üzerine jandarma ile Beypazarı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerince yakalandı.
Kaçak avcılık yaptığı tespit edilen iki kişiye toplam 580 bin lira ceza kesildi.
Av sırasında kullanılan araca ve diğer malzemelere el koyan ekipler, çantalardaki geyik etini de imha etti.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel