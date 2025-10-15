Beypazarı'nda Jandarma Muhtarlara Trafik Eğitimi Verdi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde jandarma ekipleri, muhtarları trafik kuralları konusunda bilgilendirdi.

İl jandarma Komutanlığı Tarım Araçları Mobil Eğitim Kısım Komutanlığı ve Beypazarı İlçe Jandarma Trafik ekiplerince, Beypazarı Muhtarlar Derneğinde program düzenlendi.

Muhtarlara yönelik toplantıda, traktörlerle ilgili sürücülerin güvenliği, sürüşlerde nelere dikkat edilmesi gerektiği, römork üzerine yolcu alınmaması, tarladan ana yola çıkarken dikkat edilmesi gerek konular üzerine bilgilendirmede bulunuldu.

Eğitimle muhtarların da mahallelerinde vatandaşları bu konuda bilgilendirmesi hedefleniyor.

Dernek Başkanı Kazım Uysal, vatandaşın milyonlarca para verip, traktör aldığını ve arkasına kırmızı ışıklı reflektör takmadığını belirterek, trafikte görünür olmak için buna dikkat edilmesini önerdi.

Jandarmanın, bu eğitimleri Ankara'nın tüm ilçelerinde sürdüreceği öğrenildi.