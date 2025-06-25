Beypazarı'nda Jandarma Ekiplerinden Trafik Denetimi

Beypazarı'nda Jandarma Ekiplerinden Trafik Denetimi
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde jandarma ekipleri, belirli noktalarında denetim yaparak araçların tonajını kontrol etti ve sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde jandarma ekipleri denetim gerçekleştirdi.

Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ve trafik ekiplerince belirli noktalarda durdurulan bazı araçların tonajı kontrol edildi.

Ekipler, sürücüleri trafik kurallarına uymaları yönünde uyardı.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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