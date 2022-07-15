Beypazarı'nda izinsiz havai fişek atılması önlenecek - Haberler

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Beypazarı'nda izinsiz havai fişek atılması önlenecek

AA - Yaşar Tonbak - Güncel
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Beypazarı'nda izinsiz havai fişek atılması önlenecek

Beypazarı Emniyet Müdürlüğü, izinsiz havai fişek atılmasının önlenmesi amacıyla çalışma başlattı.

Beypazarı Emniyet Müdürlüğü, izinsiz havai fişek atılmasının önlenmesi amacıyla çalışma başlattı.

Düğünlerde, ehliyetli olmayan kişilerin havai fişek atmasına müsaade edilmeyecek. İzin alınmadan havai fişek atılan düğünlerde ise iş yeri ile düğün sahibi hakkında işlem yapılacak.

İlçe Emniyet Müdürü Metin Demirci, tüm düğünlerin titizlikle ekipler tarafından takip edileceğini söyledi.

Düğünlerde her ne suretle olursa olsun, kurusıkı tabanca ve izinsiz havai fişek atılmasına müsaade edilmeyeceğine işaret eden Demirci, "Havai fişek atacakların ehliyetli kişiler olması gerekiyor. Her mekanda havai fişek atılacak diye bir şey yok. Usulsüz olan hiçbir şeye müsaade edilmeyecek." dedi.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Beypazarı Demirci Güncel Haberler

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