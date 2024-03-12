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Beypazarı'nda İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Anma Günü Etkinliği

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Programda saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması, konuşmalar, sinevizyon gösterimi, şiirler, gölge oyunu ve müzik dinletisi yer aldı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Mustafa Cankara Kültür ve Kongre Merkezindeki program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Beypazarı Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Ata Okuyucu'nun günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasının ardından "Vatana adanmış bir ömür" adlı sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi.

Şiirler okunan programda gölge oyunu ve müzik dinletisi sunuldu. "Türkün özü Akif'in sözü" adlı liseler arası mektup yazma yarışmasında dereceye girenler öğrencilere ödülleri verildi.

Programa Kaymakam Vedat Yılmaz ve Belediye Başkanı Tuncer Kaplan da katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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