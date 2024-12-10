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Beypazarı'nda İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması düzenlendi

Beypazarı'nda İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması düzenlendi
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Beypazarı ilçesinde, "İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması" organize edildi.

Beypazarı ilçesinde, "İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması" organize edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Şehit Mehmet Çifci İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleştirilen yarışmada, öğrenciler İstiklal Marşı'nı okudu.

Birinci olan 5/B sınıfı öğrencisi Beren Kaya, ilerleyen günlerde ilçe genelinde okullar arasında yapılacak yarışmada okulunu temsil edecek.???????

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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