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Beypazarı'nda iş yerinin duvarına çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Beypazarı'nda iş yerinin duvarına çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde otomobilin iş yerinin duvarına çarpması sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde otomobilin iş yerinin duvarına çarpması sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.

İsa G. idaresindeki 06 CCZ 110 plakalı otomobil, Dibecik Mahallesi yakınlarında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki iş yerinin duvarına çarptı.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan ve sürücünün yakınları olduğu öğrenilen 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Beypazarı Ankara Güncel Haberler

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