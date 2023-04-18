Beypazarı'nda iş yerinin duvarına çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde otomobilin iş yerinin duvarına çarpması sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.

İsa G. idaresindeki 06 CCZ 110 plakalı otomobil, Dibecik Mahallesi yakınlarında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki iş yerinin duvarına çarptı.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan ve sürücünün yakınları olduğu öğrenilen 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.