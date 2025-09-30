Beypazarı'nda İş Yerinde Yangın Çıktı

Beypazarı ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Demirciler Sokak'ta kalaycı olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.