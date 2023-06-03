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Beypazarı'nda İnözü Deresi taştı: Ağaçları yerinden kopardı

Beypazarı'nda İnözü Deresi taştı: Ağaçları yerinden kopardı

Güncel Haberler

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde İnözü Deresi taştı, ağaçları yerinden kopardı. Beypazarı ilçesinden geçen İnözü Deresi, Ankara'yı etkisi altına alan sağanak sonrası taştı. Su taşkını ağaçları yerinden kopararak metrelerce sürükledi. Mahalle sakinleri tarafından kayıt altına alının görüntüler ise vatandaşların endişelenmesine sebep oldu.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde İnözü Deresi taştı, ağaçları yerinden kopardı.

Beypazarı ilçesinden geçen İnözü Deresi, Ankara'yı etkisi altına alan sağanak sonrası taştı. Su taşkını ağaçları yerinden kopararak metrelerce sürükledi. Mahalle sakinleri tarafından kayıt altına alının görüntüler ise vatandaşların endişelenmesine sebep oldu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Beypazarı Ankara Güncel Haberler

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