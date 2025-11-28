Beypazarı'nda İnanç Turizmi Konferansı Yapıldı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, "İnanç Turizminin Dünü, Bugünü ve Geleceği" konulu konferans organize edildi.

Malezya Uluslararası İslam Üniversitesinden Prof. Dr. Noriah Ramli, inanç turizminde caminin rolü ve diğer sosyal aktivitelerde caminin kullanımına ilişkin sunum yaptı.

Malta Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Viana Hassan ise "Yapay Zeka ve Helal Turizm" başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Özer Kasap da ev sahipliği yaptıkları toplantının Beypazarı açısından son derece önemli olduğunu kaydetti.