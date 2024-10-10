Beypazarı'nda İlkokul Spor Eğitimi Toplantısı
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, ilkokul öğrencilerine spor eğitimi ve yetenek taraması konulu bir istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya ilkokul müdürleri katıldı ve 4. sınıf öğrencilerine yetenek taraması yapılacağı duyuruldu.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, ilkokullar spor dalı eğitimi ve yetenek taraması istişare toplantısı yapıldı.
Gençlik Merkezinde, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Lal başkanlığında düzenlenen toplantıya ilkokulların müdürleri katıldı.
Lal, 4. sınıf öğrencilerine yetenek taraması yapılacağını belirterek, taramalarda ortaya çıkacak yeteneklere göre öğrencilerin yönlendirilmesinin ve spora kazandırılmasının sağlanacağını ifade etti.