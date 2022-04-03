Beypazarı'nda ilk teravih namazında camiler doldu - Haberler

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Beypazarı'nda ilk teravih namazında camiler doldu

AA - Yaşar Tonbak - Güncel
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Beypazarı'nda ilk teravih namazında camiler doldu

Beypazarı ilçesinde ramazanın ilk teravih namazında camiler doldu.

BEYPAZARI, ANKARA (AA) - Beypazarı ilçesinde ramazanın ilk teravih namazında camiler doldu.

Fatih Camisi'ne teravih namazı için gelen Hasan Sarıkaya, 2 yıldır salgın nedeniyle cemaatle teravih namazı kılamadıklarını belirterek, "Çok şükür bu ramazanda camilerin dolduğunu gördük. Huşu içinde namazımızı kıldık." dedi.

Hamzalar Mahallesi Camisi'ndeki teravih namazına vatandaşların çocuklarıyla geldiği görüldü.

Din görevlisi Fahri Uzunoğlu, teravih namazının ardından çocuklarla bir araya gelerek onlara tavsiyelerde bulundu.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Teravih Namazı, Beypazarı, Fatih, Güncel, Haberler

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