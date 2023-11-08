Beypazarı ilçesinde Şehit Hacı Kazım Ozan İmam Hatip Lisesi ve Namık Kemal Ortaokulunun bahçesinde İHH temsilciliğinin öncülüğünde Gazze için yardım kermesi düzenlendi.

Beypazarı'nda iki okulda Gazze için yardım kermesi düzenlendi

Beypazarı ilçesinde Şehit Hacı Kazım Ozan İmam Hatip Lisesi ve Namık Kemal Ortaokulunun bahçesinde İHH temsilciliğinin öncülüğünde Gazze için yardım kermesi düzenlendi.

İHH Beypazarı Temsilcisi Tunahan Yiğit, kermese herkesin karınca kararınca katılmasını arzu ettiklerini söyledi.

İsrail'in Gazze'ye saldırısını kınadıklarını belirten Yiğit, "Filleri yenen kuşlar, ateşi söndüren karıncalardı. 'Küçük büyük deme sen de gel, bir şeyler yap' diyerek kermes düzenledik. Bu olaya sessiz kalamazdık, Filistin'de Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuklarımız katlediliyor." dedi.

Kermeste, bazlamadan dolmaya, pastadan mantıya kadar çok sayıda ürün satışa sunulurken, öğrenciler alışveriş yapmak için adeta birbiriyle yarıştı.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan da kermesi gezerek destekte bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, şube müdürleriyle geldiği kermesin hayırlı olması dileğinde bulundu ve bağış yaptı.