Beypazarı'nda İhtiyaç Sahibi Ailelere Kömür Yardımı Başlatıldı

Beypazarı'nda İhtiyaç Sahibi Ailelere Kömür Yardımı Başlatıldı
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Beypazarı Kaymakamlığı, ihtiyaç sahibi 807 aileye toplamda 1 ton kömür yardımı dağıtılacağını duyurdu. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen dağıtımların büyük çoğunluğu tamamlandı.

Beypazarı Kaymakamlığınca ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımında bulunuluyor.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğünce ihtiyaç sahibi vatandaşlara kışlık kömür yardımı desteği başlatıldı.

İhtiyaç sahibi her aileye 1 ton kömür dağıtımı yapılacağı, toplamda 807 aileye ulaşılacağı belirtildi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Alaattin Biçen, dağıtımların büyük çoğunluğunun gerçekleştirildiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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