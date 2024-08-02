Beypazarı'nda İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı
İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Beypazarı'ndaki 45 camide gıyabi cenaze namazı kılındı. Cuma namazı sonrasında kılınan gıyabi cenaze namazına birçok vatandaş katıldı. Kaymakam Vedat Yılmaz, Tarihi Sultan Alaeddin Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kıldı. Namazın ardından şehitler için dua edildi.
İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Beypazarı'ndaki 45 camide gıyabi cenaze namazı kılındı.
Cuma namazı sonrasında kılınan gıyabi cenaze namazına birçok vatandaş katılıdı.
Kaymakam Vedat Yılmaz, Tarihi Sultan Alaeddin Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kıldı.
Namazın ardından şehitler için dua edildi.
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