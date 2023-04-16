Beypazarı'nda havuç üretimi yaz kış sürüyor

Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, ilçede havuç üretiminin yaz kış sürdüğünü belirterek, bir yılda 180 bin ton havuç hasadı yapıldığını söyledi.

Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, ilçede havuç üretiminin yaz kış sürdüğünü belirterek, bir yılda 180 bin ton havuç hasadı yapıldığını söyledi.

Ateş, Beypazarı'nda kışlık olarak 30 bin dönüm alanda ekim yapıldığını, 150 bin ton havuç hasadı yapıldığını ifade etti.

Yazlık olarak da 5 bin dönüm alanda ekim yapıldığını ve 30 bin ton havuç elde edildiğini dile getiren Ateş, "Havuç ekimi iyi yapılmalı ki verimli olsun. 3 ay sulama yapılıyor. Ot temizliği, bakımı oldukça zor. Çiftçimiz ekimini yapıyor. Toplanan havuçlar yıkanarak paketleniyor." dedi.