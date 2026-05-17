Beypazarı'ndan kısa kısa

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde belediye ve Eğitim-Sen iş birliğiyle halk oyunları gösterisi ve Türk Halk Müziği konseri yapıldı. Ayrıca Kelebek Vadisi'nde doğa yürüyüşü düzenlendi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde belediye başkanlığı ve Eğitim-Sen 4 No'lu Şubesince halk oyunları ile konser etkinliği düzenlendi.

Suluhan Kervansarayında düzenlenen etkinlikte, halk oyunları gösterileri sunuldu, Türk Halk Müziği konseri verildi.

Belediye Başkanı Özer Kasap, yaptığı açıklamada, türkülerin birleştirici özelliği olduğunu belirterek, "Türkülerimiz her zaman hayalimizde olmuştur. Sanata ve sanatçıya verdiğimiz önem ortadadır." dedi.

Eğitim-Sen 4 No'lu Şube Başkanı Gülhan Şimşek ise bünyelerindeki dans ve Türk Halk Müziği topluluğun 2 yıldır sahne aldığını söyledi.

Şimşek, sanata verilen değerin insanları daha güvenli bir geleceğe taşıyacağını sözlerine ekledi.

Kelebek Vadisi'nde doğa yürüyüşü

Doğaseverlerin katılımıyla Beypazarı ilçesindeki Kelebek Vadisi'nde yürüyüş düzenlendi.

Katılımcılar, yaklaşık 10 kilometrelik güzergahta Sabagoz Vadisi girişine kadar yürüyüş yaptı.

Hava şartlarının gayet iyi olduğunu belirten Koordinatör Reşat Erten, etkinliği Gençlik Haftası dolayısıyla düzenlediklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak
