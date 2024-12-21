Beypazarı'nda Halk Eğitimi Kursları Devam Ediyor
Beypazarı Halk Eğitimi Merkezi, bu yıl çeşitli alanlarda düzenlediği 360 kurstan toplam 4 bin 840 kursiyerin faydalandığını açıkladı. Kadın kursiyer sayısı 3 bin 436, erkek kursiyer sayısı ise 1.404 olarak belirlendi.
Beypazarı Halk Eğitimi Merkezince (HEM) çeşitli alanlarda düzenlenen kurslar devam ediyor.
Beypazarı HEM Müdür Yardımcısı Atilla Sevimli, yaptığı açıklamada, bu yıl çeşitli alanlarda açılan 360 kurstan 3 bin 436'sı kadın, 1404'ü erkek olmak üzere toplam 4 bin 840 kursiyerin faydalandığını söyledi.
Halen ana binada giyim, nakış, dokuma, kilim, özel eğitim, aşçılık, okuma yazma, hijyen gibi pek çok alanda kursların sürdüğünü anlatan Sevimli, aynı zamanda mahallelerde ve semtlerde kurs açılmasını isteyenlerin talepleri değerlendirdiklerini kaydetti.