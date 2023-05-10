Beypazarı'nda Halk Eğitim Merkezi 670 kurs açtı

Beypazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürü İdris Göbütoğlu, ilçede eğitim öğretim döneminde 670 kurs açtıklarını söyledi.

Göbütoğlu, yaptığı açıklamada, 8 aylık dönemde vatandaşların istekleri doğrultusunda mahallelerde uygun görülen yerlerde kurslar açtıkları belirtti.

Bu kurslarda 10 bin 830 kursiyere eğitim verildiğini kaydeden Göbütoğlu, "Kurslara en çok ilgi gösteren kadınlar ve genç kızlarımız oldu. Kurslara 6 bin 881kadın ve 3 bin 949 erkek kursiyerimiz katıldı." dedi.

Göbütoğlu, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde çok sayıda kursun devam ettiğini bildirdi.