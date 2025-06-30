Beypazarı'nda Hakim, Savcı ve Adliye Personeli Piknikte Buluştu

Beypazarı'nda Hakim, Savcı ve Adliye Personeli Piknikte Buluştu
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde düzenlenen piknikte hakimler, Cumhuriyet savcıları ve adliye personeli bir araya geldi. Cumhuriyet Başsavcısı Nurettin Günel, etkinliğin birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde hakim ve savcılar ile adliye personeli piknikte bir araya geldi.

Cumhuriyet Başsavcısı Nurettin Günel'in öncülüğünde organize edilen piknik, Karagöl Yaylası'nda yapıldı.

Etkinliğe hakimler, cumhuriyet savcıları ve adliye personeli katıldı.

Günel, yaptığı açıklamada, "Etkinlik, birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi ve personelin motivasyonunun artırılması anlamında güzel bir adım oldu. Katılım sağlayanlara teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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