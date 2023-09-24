Beypazarı'nda hafta sonu yoğunluğu

Başkentin tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı, hafta sonu tatilini geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin tercihi oldu.

Başkentin tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı, hafta sonu tatilini geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin tercihi oldu.

Ankara'nın kültürel ve doğal güzellikleri ile tarihi konaklarıyla bilinen turizm merkezi Beypazarı, ülke genelinden ziyaretçi ağırlıyor.

Kütahya'dan ilçeye gelen Sabri Yıldırım, tarihi mekanları, konakları, hanları, hamamları ziyaret ettiklerini söyledi.

İlçede bazı geleneklerin yaşatıldığını gördüklerini ifade eden Yıldırım, "Bazı müzeleri gezdik, çok güzeller, içinde o bölgenin geçmişine ışık tutan çok sayıda eser ve belge buralarda sergileniyor. Konakların arasında sokakta yürümek size iyi geliyor." dedi.

Yıldırım, Hıdırlık Tepesi mevkisindeki cam terası da çok beğendiklerini belirterek, "Beypazarı tüm heybetiyle karşınızda duruyor. Beypazarı'nı kuş bakışı izlemek çok güzel." şeklinde konuştu.