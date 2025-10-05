Başkentin tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı'nda hafta sonu yerli turist yoğunluğu yaşandı.

Havaların iyi olmasını fırsat bilen vatandaşlar, Beypazarı ilçesini ziyaret ederek, ilçenin tarihi mekanlarını gezdi, doğal güzelliklerini keşfetti.

Kütahya'dan gelen Haşim Yılmaz, ilk defa Beypazarı'nı ziyaret ettiğini belirterek, "Beypazarı'nı çok iyi buldum. Demirciler Sokak'ta bulunan esnafların ikramları muhteşem. Doğrusu memnun kaldım. Yemek yedik, mutfak kültürü de çok iyi." diye konuştu.