Beypazarı'nda Hafta Sonu Yerli Turist Yoğunluğu
Beypazarı, güzel havaların etkisiyle yerli turistlerin akınına uğradı. Ziyaretçiler, ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfederken, yerel esnafın ikramlarından da memnun kaldı.
Başkentin tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı'nda hafta sonu yerli turist yoğunluğu yaşandı.
Havaların iyi olmasını fırsat bilen vatandaşlar, Beypazarı ilçesini ziyaret ederek, ilçenin tarihi mekanlarını gezdi, doğal güzelliklerini keşfetti.
Kütahya'dan gelen Haşim Yılmaz, ilk defa Beypazarı'nı ziyaret ettiğini belirterek, "Beypazarı'nı çok iyi buldum. Demirciler Sokak'ta bulunan esnafların ikramları muhteşem. Doğrusu memnun kaldım. Yemek yedik, mutfak kültürü de çok iyi." diye konuştu.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel