Beypazarı'nda hafta sonu yağmur duasına çıkılacak - Haberler

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Beypazarı'nda hafta sonu yağmur duasına çıkılacak

AA - Yaşar Tonbak - Güncel
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Beypazarı'nda hafta sonu yağmur duasına çıkılacak

Beypazarı ilçesinde geçen hafta başlatılan yağmur duasına bu hafta sonu da devam edeceği duyuruldu.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Beypazarı ilçesinde geçen hafta başlatılan yağmur duasına bu hafta sonu da devam edeceği duyuruldu.

Uruş Mahalle Muhtarı Murat Uz, Süvari Çayı kenarında yarın yapacakları yağmur duasına herkesi beklediklerini söyleyerek yaşatılan bu güzel gelenekte okunan taşların suya bırakılma anına herkesin tanık olmalarını istedi.

Kaymakam Oktay Erdoğan da mahallelerde düzenlenecek olan yağmur dualarına katılmayı planladığını ve Uruş Mahallesi'nde yaşatılan geleneği görmek istediğini kaydetti.

İlçe Müftülüğü de yağmur duası yapılacak mahallelerde din görevlilerini görevlendirecek.

Ayrıca, Pazar günü Üreğil, Kabaca, Tahirler, Kızılcasöğüt mahallelerinde yağmur duasına çıkılacağı öğrenildi.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Beypazarı, Hisarcık, Murat Uz, Uruş, Güncel, Haberler

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