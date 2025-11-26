Haberler

Beypazarı'nda Hafız Adaylarına Zaman Yönetimi Semineri

Güncelleme:
Beypazarı İlçe Müftülüğü, Bölge Yatılı Erkek Hafızlık Kur'an Kursu'nda hafız adaylarına 'Zaman Yönetimi ve Zamanı Değerlendirme' konulu seminer verildi. Seminere katılan Müftüler, zamanın önemi üzerinde durdu.

Kur'an kursunda, Ayaş İlçe Müftüsü Ali Genç tarafından "Zaman Yönetimi ve Zamanı Değerlendirme" konulu seminer verildi.

Yatılı Bölge Erkek Hafızlık Kur'an Kursu salonunda verilen seminere İlçe Müftüsü Mehmet Süsün ve hafızlık kursu din görevlileri de katıldı.

Seminerin sonunda Beypazarı Müftüsü Mehmet Süsün, Ayaş Müftüsü Ali Genç'e teşekkür etti.

İlçe Müftüsü Mehmet Süsün, zamanın önemli olduğunu ve zamanın çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
