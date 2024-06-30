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Beypazarı'nda Hacet Bayramı kutlandı

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Hacet Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Hacet Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.

Dağşeyhler Mahallesi'nin Çayırlık mevkisindeki programa İl Müftü Yardımcısı Mahmut Rauf Arcaklıoğlu, TBMM İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı İsmail Sert, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, çeşitli kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Programda, din görevlilerince öğle namazı öncesi mevlit okundu, şehitler için dua edildi.

İl Müftü Yardımcısı Mahmut Rauf Arcaklıoğlu, buradaki konuşmasında, Hacet Bayramı'nın yıllardır devam eden bir gelenek, birlik, bereket ve rahmet olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından katılımcılara etli pilav, ayran ve tatlı ikramı yapıldı.

Hacet Bayramı, Anadolu'nun bazı bölgelerinde yağışlı ve bereketli bir yıl dileklerinin gerçekleşmesi için mayıs ve haziran aylarında, hayır yemeklerinin dağıtıldığı, mevlit ve dua okunan günler olarak kutlanıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Beypazarı Ankara Güncel Haberler

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