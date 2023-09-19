Beypazarı'nda güçlendirme çalışması yapılan okulda eğitim öğretim başladı
Beypazarı ilçesinde güçlendirme çalışması yapılan okulda eğitim öğretim başladı.
Beypazarı ilçesinde güçlendirme çalışması yapılan okulda eğitim öğretim başladı.
Beypazarı ilçesindeki Tolunay Özaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde depreme karşı dayanaklılığının artırılması amacıyla güçlendirme çalışması yapıldı.
Çalışmanın ardından 282 öğrencinin bulunduğu okulda, 2023-2024 eğitim öğretim dönemi başladı.
Kaynak: AA / Güncel