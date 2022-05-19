Beypazarı'nda gökyüzü uçurtmalarla renklendi - Haberler

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Beypazarı'nda gökyüzü uçurtmalarla renklendi

AA - Yaşar Tonbak - Güncel
Beypazarı'nda gökyüzü uçurtmalarla renklendi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, Hıdırlık Tepesi'nde uçurtma şenliği düzenlendi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, Hıdırlık Tepesi'nde uçurtma şenliği düzenlendi.

İlçede belediye tarafından önceki yıllarda da yapılan ancak Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021'de ara verilen şenlik öncesi yaklaşık 500 kişi başvurdu. Şenliğe yabancı uyruklular da katıldı.

Gençlik Haftası kapsamındaki etkinlikte katılımcılar "en ilginç", "en büyük", "en yükseğe çıkan", "en uzağa giden" uçurtmalar ile "en küçük uçurtmacı" kategorilerinde yarıştı.

İlk 3'e girenlere ödülleri, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Karadede ve AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz tarafından takdim edildi.

Jüri üyelerine de çeşitli hediyelerin verildiği etkinlikte açıklamalarda bulunan Kaplan, "Oldukça yüksek katılım oldu. Şenliğimize katılan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Beypazarı, Hisarcık, Ankara, Güncel, Haberler

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