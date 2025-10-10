Beypazarı'nda Glüten Eğitim Kursu Başladı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nde glüten eğitimi kursu başladı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Atilla Sevimli, özellikle çölyak ve glüten hassasiyeti olan bireylerin bilinçlendirilmesi, sağlıklı beslenme yöntemlerinin öğretilmesi ve glütensiz ürün hazırlama becerilerinin kazandırılmasını hedeflediklerini söyledi.

Sevimli, kursa katılanlara glütensiz beslenme ilkeleri, glütensiz tarifler ve uygulamalar, mevcut ürünlerin etiket analizinin aktarılacağını bildirdi.