Beypazarı'nda Genel Tarım Sayımı Süreci Başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu arasında imzalanan protokol çerçevesinde Beypazarı ilçesinde Genel Tarım Sayımı süreci başladı. Katılımcılar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veya TÜİK Bölge Müdürlüğü'ne başvurabilecek.

Beypazarı ilçesinde "Genel Tarım Sayımı" süreci başladı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) arasında imzalanan protokol çerçevesinde uygulamaya başlanan "Genel Tarım Sayımı" süreci İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde başladı.

Sayıma katılacaklar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ya da TÜİK Bölge Müdürlüğüne başvurabilecek.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
