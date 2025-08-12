Beypazarı'nda Genel Tarım Sayımı Süreci Başladı

Beypazarı ilçesinde "Genel Tarım Sayımı" süreci başladı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) arasında imzalanan protokol çerçevesinde uygulamaya başlanan "Genel Tarım Sayımı" süreci İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde başladı.

Sayıma katılacaklar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ya da TÜİK Bölge Müdürlüğüne başvurabilecek.